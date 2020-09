Roma | smantellata la «gang dello shopping» | avevano preso di mira i negozi del centro

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 19 settembre 2020) Un copione ben rodato, provato e riprovato altre volte, come testimoniano i loro precedenti per furto in attività commerciali. Ma ieri pomeriggio, a mettere fine alle gesta di una vera “” sono stati i Carabinieri della StazioneSan Lorenzo in Lucina che hanno arrestato 4 cittadini romeni, due uomini e due donne, di età compresa tra i 24 e i 30 anni, tutti senza fissa dimora e già noti alle forze dell’ordine. Il modus operandi dellaDopo aver individuato i complici, che si aggiravano come due coppie di turisti in via del Corso, i Carabinieri li hanno seguiti fin dentro un noto store di abbigliamento. E proprio tra gli espositori e la merce che i quattro hanno messo in atto il loro piano: dividersi, per dare meno all’occhio, e ...