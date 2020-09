Roma, Ryan Friedkin è partito per Verona: assisterà alla gara del Bentegodi (Di sabato 19 settembre 2020) Roma - Ryan Friedkin in trasferta per la sua Roma . Il figlio del neo patron giallorosso questa mattina è partito dall'aeroporto privato di Ciampino per raggiungere la squadra a Verona , dove la ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 19 settembre 2020)in trasferta per la sua. Il figlio del neo patron giallorosso questa mattina èdall'aeroporto privato di Ciampino per raggiungere la squadra a, dove la ...

Solano_56 : Ryan Friedkin alla squadra ha parlato un po' in italiano. Oggi vivrà a Roma definitivamente. @ASRomaPress - _FaDiR : @cortomuso Ryan al gol vittoria della Roma al 94' - infoitsport : Ryan Friedkin all'esordio a Verona: sarà sugli spalti del Bentegodi per vedere la sua Roma - hussdiemon : @friedkin_ryan Forza roma forza ryan , don’t let dzeko go, he’s our capitano. ?? - pierpaologiallo : @friedkin_ryan Forza Roma... -