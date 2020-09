Roma | per i 10 anni di Retake Raggi al Parco degli Aquedotti

virginiaraggi : Un altro colpo per i clan Casamonica e Spada: arrestati 5 esponenti e smantellata piazza di spaccio nella periferia… - SalernoSal : Quando un uomo con la vespa regolare, incontra una buca irregolare, l’uomo con la vespa si fa parecchio male. Grazi… - virginiaraggi : Questa mattina, presso lo Stadio ‘Paolo Rosi’, abbiamo dato inizio alle celebrazioni per ricordare le prime Paralim… - TV7Benevento : Roma, per i 10 anni di Retake Raggi al Parco degli Acquedotti... - marioaf18 : RT @virginiaraggi: Oggi festeggiamo i 10 anni di attività di @Retake_Roma. Lo facciamo nel miglior modo possibile: nel Parco degli Acquedot… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma per

Il Messaggero

Sono 21 i giocatori convocati da Paulo Fonseca in vista della gara di domani contro l'Hellas Verona. Il tecnico della Roma recupera Carles Perez e Justin Kluivert dopo la positività al COVID-19 e potr ...Il via libera della Direzione Salute anticipa l’emanazione una direttiva per l’abilitazione delle strutture sanitarie private. Le metodiche saranno quelle validate dallo Spallanzani e che si stanno ut ...Il Napoli si prepara a scendere in campo con la formazione tipo con la quale aveva salutato il campionato. In porta dovrebbe esserci ovviamente Ospina, sempre in leggero vantaggio rispetto a Meret. In ...