Roma, nuovo colpo al clan Casamonica-Spada: 4 arresti, smantellata piazza di spaccio a Torre Angela (Di sabato 19 settembre 2020) Nell’ambito delle attività finalizzate al contrasto del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, gli investigatori della locale Squadra Mobile e del commissariato Casilino nuovo, con l’ausilio delle unità cinofile dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, hanno inferto un duro colpo al clan Casamonica-Spada, traendo in arresto: Casamonica Ivana cl. 1951 Casamonica Stella cl. 1980; Spada Entoni cl. 1985, Spada Angelo cl. 2000, REJEB Reda cl. 1998. Roma, nuovo colpo al clan Casamonica-Spada: smantellata piazza di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 19 settembre 2020) Nell’ambito delle attività finalizzate al contrasto del fenomeno dellodi sostanze stupefacenti, gli investigatori della locale Squadra Mobile e del commissariato Casilino, con l’ausilio delle unità cinofile dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, hanno inferto un duroal, traendo in arresto:Ivana cl. 1951Stella cl. 1980;Entoni cl. 1985,Angelo cl. 2000, REJEB Reda cl. 1998.aldi ...

Eurosport_IT : DUPLANTIS NELLA STORIA ??? Lo svedese fa registrare il nuovo record del mondo nel salto con l'asta al Golden Galà d… - Raiofficialnews : “Andremo in viaggio con @UlisseRai1 “volando” nel cielo di Roma per ammirare dall'alto e con un nuovo linguaggio le… - Solano_56 : Dan #Friedkin e’ arrivato a Roma Il nuovo proprietario della #Roma atterrato in Italia qualche giorno fa a Venezia - paolorm2012 : Nuovo stadio Roma, Raggi: 'Andiamo avanti nonostante Pd.' - CorriereCitta : Roma, nuovo colpo al clan Casamonica-Spada: 4 arresti, smantellata piazza di spaccio a Torre Angela -

Ultime Notizie dalla rete : Roma nuovo Covid Roma, nuovo allarme al Tribunale: una cancelliera positiva, chiudono uffici IV sezione Il Messaggero Covid, tutti i sacerdoti positivi: stop messe in parrocchia romana

Roma, 18 set. - - Messe sospese, nella parrocchia di San Gregorio Magno di Piazza Certaldo a Roma, a causa della positività al Coronavirus di tutti e tre sacerdoti. Raggiunto telefonicamente dall'Adnk ...

Ariccia | Manca l'acqua al liceo "Joyce": scatta la didattica a distanza per centinaia di studenti

Al Liceo Joyce è stata attivata la Didattica a distanza per le classi della sede centrale a causa de ...

Settecento chilometri attraverso l’Italia per dire “no” al fumo di sigaretta

Un viaggio sulla due ruote diviso in quattro tappe per sostenere il fumo elettronico come alternativa e strumento per smettere TORINO. Settecento chilometri in bicicletta e una sigaretta elettronica n ...

Roma, 18 set. - - Messe sospese, nella parrocchia di San Gregorio Magno di Piazza Certaldo a Roma, a causa della positività al Coronavirus di tutti e tre sacerdoti. Raggiunto telefonicamente dall'Adnk ...Al Liceo Joyce è stata attivata la Didattica a distanza per le classi della sede centrale a causa de ...Un viaggio sulla due ruote diviso in quattro tappe per sostenere il fumo elettronico come alternativa e strumento per smettere TORINO. Settecento chilometri in bicicletta e una sigaretta elettronica n ...