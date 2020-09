Roma, nuova illuminazione artistica per Porta Pia (Di sabato 19 settembre 2020) Roma (ITALPRESS) – nuova illuminazione artistica, a Roma, per Porta Pia. L'inaugurazione si è tenuta in occasione dei 150 anni della “breccia”. Il nuovo impianto celebra lo storico anniversario che vide l'annessione di Roma al Regno d'Italia, alla presenza della sindaca Virginia Raggi. Ha partecipato alla cerimonia anche il Capo di Stato Maggiore della Difesa, Enzo Vecciarelli, e il responsabile illuminazione pubblica di Areti Alberto Scarlatti. L'accensione della nuova illuminazione è avvenuta con il sottofondo musicale della fanfara dei Bersaglieri, protagonisti dello storico avvenimento di 150 anni fa, e della musica del duo composto da Vanessa Cremaschi ed Emiliano Begni.Durante la ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 19 settembre 2020)(ITALPRESS) –, a, perPia. L'inaugurazione si è tenuta in occasione dei 150 anni della “breccia”. Il nuovo impianto celebra lo storico anniversario che vide l'annessione dial Regno d'Italia, alla presenza della sindaca Virginia Raggi. Ha partecipato alla cerimonia anche il Capo di Stato Maggiore della Difesa, Enzo Vecciarelli, e il responsabilepubblica di Areti Alberto Scarlatti. L'accensione dellaè avvenuta con il sottofondo musicale della fanfara dei Bersaglieri, protagonisti dello storico avvenimento di 150 anni fa, e della musica del duo composto da Vanessa Cremaschi ed Emiliano Begni.Durante la ...

Ultime Notizie dalla rete : Roma nuova Roma, nuova illuminazione artistica per Porta Pia Il Cittadino on line Coronavirus, 1.638 nuovi casi in Italia e 24 decessi

ROMA (ITALPRESS) – Sono 1.638 i nuovi contagi da Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore, mentre sono 24 i decessi che portano il totale delle vittime a 35.692. Eseguiti 103.223 tamponi, per un tot ...

Roma, nuova illuminazione artistica per Porta Pia

Ce l'ho con... Il Governo e la sua inutile guerra al calcio: spiagge e discoteche aperte senza controlli e gli stadi no?

Non si tratta di difendere interessi di bottega o portare avanti le ragioni di un sistema di cui facciamo parte. Quanto è avvenuto negli ultimi mesi e si sta ve ...

