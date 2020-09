Roma, mascherina chirurgica e occhiali da sole: irrompe alle Poste per rapinarle (Di sabato 19 settembre 2020) Attimi di paura ieri intorno all’ora di pranzo dove si è consumato un tentativo di rapina in zona San Basilio. Un uomo, col volto parzialmente travisato da una mascherina chirurgica e da occhiali da sole, ha fatto irruzione negli Uffici Postali di Via Marchesa di Barola impugnando un flacone di liquido infiammabile. Immediato è scattato l’allarme con la richiesta di intervento alle forze dell’ordine: il rapinatore, sentendosi braccato, ha così deciso di desistere dal suo intento fuggendo via a bordo di uno scooter. Sul posto sono intervenute le Volanti del Commissariato San Basilio. Indagini in corso. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 19 settembre 2020) Attimi di paura ieri intorno all’ora di pranzo dove si è consumato un tentativo di rapina in zona San Basilio. Un uomo, col volto parzialmente travisato da unae dada, ha fatto irruzione negli Uffici Postali di Via Marchesa di Barola impugnando un flacone di liquido infiammabile. Immediato è scattato l’allarme con la richiesta di interventoforze dell’ordine: il rapinatore, sentendosi braccato, ha così deciso di desistere dal suo intento fuggendo via a bordo di uno scooter. Sul posto sono intervenute le Volanti del Commissariato San Basilio. Indagini in corso. su Il Corriere della Città.

repubblica : Non vuole indossare la mascherina in piena 'movida': 400 euro di multa - CorriereCitta : Roma, mascherina chirurgica e occhiali da sole: irrompe alle Poste per rapinarle - andy1roma : #DeLaurentiis Perdere 25 milioni per qualche migliaia di Euro è geniale. Geniale come andare in Lega col #COVID19 s… - andy_black_0 : RT @redlemongrass: 'mascherina obbligatoria' poco più lontano dai poliziotti nessuno ce l'ha. Bella Roma - AntonioStango : #Trenitalia #Abusivismo @fsitaliane Sempre attivo da una decina d’anni sul treno interregionale veloce Roma-Fire… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma mascherina Roma, mascherina chirurgica e occhiali da sole: irrompe alle Poste per rapinarle Il Corriere della Città Caos stadi, la Serie A contro la politica: il Sassuolo non è pronto a riaprire, i club chiedono certezze al Governo - Calciomercato.com

mascherine, prenotazione dei posti a sedere" - il club neroverde abbia fatto sapere di non essere pronto in così poco tempo a organizzare l'accesso di un certo numero di persone nel suo stadio. In ...

Roma, i pullman sono strapieni: nessun distanziamento per i passeggeri

La verità: mantenere il distanziamento su bus e metro a Roma è al momento impossibile Già ora le regole sul mantenimento del distanziamento sociale su bus e metro sono in molti casi ignorate e impossi ...

USA, pastore negazionista e no mask positivo al Coronavirus: finisce in terapia intensiva

"Qui non si usano mascherine": pastore Usa no mask contrae il Covid e finisce in terapia intensiva Paul Van Noy, pastore della chiesa Candlelight a Coeur d'Alene, in Idaho, Stati Uniti, dopo essersi d ...

mascherine, prenotazione dei posti a sedere" - il club neroverde abbia fatto sapere di non essere pronto in così poco tempo a organizzare l'accesso di un certo numero di persone nel suo stadio. In ...La verità: mantenere il distanziamento su bus e metro a Roma è al momento impossibile Già ora le regole sul mantenimento del distanziamento sociale su bus e metro sono in molti casi ignorate e impossi ..."Qui non si usano mascherine": pastore Usa no mask contrae il Covid e finisce in terapia intensiva Paul Van Noy, pastore della chiesa Candlelight a Coeur d'Alene, in Idaho, Stati Uniti, dopo essersi d ...