Roma, controlli anti prostituzione sulla Cristoforo Colombo e su Viale Marconi: ordine di allontanamento per 19 ragazze (Di sabato 19 settembre 2020) La Polizia di Stato ha effettuato nelle ultime ore controlli mirati antiprostituzione in Viale Marconi e via Cristoforo Colombo in entrambi i sensi di marcia, largo Enea Bortolotti, largo Lamberto Loria e piazza dei Navigatori. Nel corso delle verifiche sono state controllate 21 meretrici: per 19 di loro è stato notificato l’ordine di allontanamento e al tempo stesso sono state sanzionate. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 19 settembre 2020) La Polizia di Stato ha effettuato nelle ultime oremiratiine viain entrambi i sensi di marcia, largo Enea Bortolotti, largo Lamberto Loria e piazza dei Navigatori. Nel corso delle verifiche sono state controllate 21 meretrici: per 19 di loro è stato notificato l’die al tempo stesso sono state sanzionate. su Il Corriere della Città.

virginiaraggi : Ancora un fine settimana di controlli da parte della Polizia Locale di Roma Capitale nelle aree della movida. Nel w… - CorriereCitta : Roma, controlli anti prostituzione sulla Cristoforo Colombo e su Viale Marconi: ordine di allontanamento per 19 rag… - rossi20_rossi : RT @HCE__: Milik controlli Innsbruck andati bene, non ha ancora risolto le ultime pendenze con il Napoli, circa 1m, bonus e contenziosi, tr… - gioporce : Giustizia sempre più malata. A Roma il Covid entra in tribunale. Contagiata un’addetta alla quarta sezione penale.… - LavoroLazio_com : Roma, controlli Polizia di Stato ai locali: chiuso ristorante etnico in zona Garbatella (VIDEO) Proseguono senza so… -