Roma, cerca finanziatori per ristrutturare un castello ma incappa nei criminali: truffa da 480mila euro (Di sabato 19 settembre 2020) truffa aggravata in concorso: questo il reato contestato a 4 persone, tra cui una donna, rispettivamente di 41, 23, 29 e 23 anni – denunciate in stato di libertà dagli agenti della Polizia di Stato del commissariato Viminale, diretto da Fabio Abis, poiché responsabili di aver truffato un cittadino tedesco della somma di 480 mila euro in contanti. La truffa In particolare, nella giornata del 15 settembre, presso gli uffici del commissariato si è presentato un cittadino tedesco per sporgere una denuncia: ha riferito che nel mese di agosto aveva pubblicato un annuncio su un quotidiano tedesco dove ricercava persone in grado finanziare il suo progetto di ristrutturazione di un castello di sua proprietà.

Ultime Notizie dalla rete : Roma cerca Roma, l'agente di Milik a Trigoria: si cerca la soluzione sullo stipendio Corriere dello Sport Addio cattivi in auto, arrivano "i Nasi"

ROMA - In azienda li chiamano “I Nasi”, perché la loro più grande qualità è quella di aver sviluppato un olfatto formidabile. Sia chiaro, non se ne vanno in giro a cercare tartufi: la loro funzione è ...

Calciomercato Roma, il punto su acquisti e cessioni nel giorno del debutto

Il calciomercato Roma è sempre l’argomento principale anche se questa sera i giallorossi debuttano nel campionato di serie A. La sfida di Verona sarà anche un utile test per capire ancora come sistema ...

Cerca finanziatore per ristrutturare un castello, ma è una truffa -2-

Roma, 19 set. (askanews) - La somma, suddivisa in varie mazzette da 200 Euro, veniva consegnata a due intermediari che effettuavano un conteggio tramite un'apposita macchinetta conta soldi e con molta ...

