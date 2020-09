Roland Garros, aumento di casi in Francia: previsti solo 5000 spettatori (Di sabato 19 settembre 2020) Novità importanti al Roland Garros 2020. In Francia l’aumento di casi legati al coronavirus stanno cambiando le regole di numerosi eventi sportivi, comprese quelle dello Slam transalpino. La capienza sarà infatti ridotta dagli 11.500 spettatori inizialmente previsti a 5.000 persone ma solo sul Philippe Chatrier. Nella giornata di ieri in terra transalpina si sono verificati 2.311 nuovi ricoveri e 86 decessi. Nessuno spettatore dunque sugli altri due campi principali al Roland Garros, ovvero il Suzanne Lenglen e il Simonne Mathieu. Leggi su sportface (Di sabato 19 settembre 2020) Novità importanti al2020. Inl’dilegati al coronavirus stanno cambiando le regole di numerosi eventi sportivi, comprese quelle dello Slam transalpino. La capienza sarà infatti ridotta dagli 11.500inizialmentea 5.000 persone masul Philippe Chatrier. Nella giornata di ieri in terra transalpina si sono verificati 2.311 nuovi ricoveri e 86 decessi. Nessuno spettatore dunque sugli altri due campi principali al, ovvero il Suzanne Lenglen e il Simonne Mathieu.

GDS_it : #Tennis, al Roland Garros solo 5000 spettatori al giorno - sportface2016 : Ridotto il numero di spettatori al #RolandGarros - Bacc_investor93 : In Francia il liberale Macron ha preso sempre e solo decisioni pro Covid ed infatti si vede. Situazione tragica Non… - TiebreaktennisI : ATP Amburgo, WTA Strasburgo e qualificazioni Roland Garros in diretta tv - TennisWorldit : La campionessa degli Us Open Naomi Osaka rinuncia al Roland Garros -