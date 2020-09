Roby Facchinetti si commuove per Bergamo: 'Ho avuto terrore, non paura. In quei giorni ho perso tanti amici' (Di sabato 19 settembre 2020) L'espressione sul volto di Roby Facchinetti è fin troppo eloquente: trattenere le lacrime è un'impresa titanica. L'ex membro dei Pooh , a Verissimo , parla innanzitutto del dramma vissuto dalla sua ... Leggi su leggo (Di sabato 19 settembre 2020) L'espressione sul volto diè fin troppo eloquente: trattenere le lacrime è un'impresa titanica. L'ex membro dei Pooh , a Verissimo , parla innanzitutto del dramma vissuto dalla sua ...

rosatoeu : Roby Facchinetti si commuove a Verissimo per Bergamo: «Ho avuto terrore, non paura. In quei giorni ho perso tanti a… - leggoit : Roby Facchinetti si commuove a #Verissimo per #Bergamo: «Ho avuto terrore, non paura. In quei giorni ho perso tanti… - GiacomoSpartano : Roby Facchinetti - Rinascerò, Rinascerai - iosonodelleone : Mamma mia che occhi Roby Facchinetti! ?? #Verissimo @verissimotv - 123epoli : Roby Facchinetti fa la stessa tinta del Dr. Nowzaradan ? #Verissimo -