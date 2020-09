Roby Facchinetti: “Non so se sono stato un buon padre ma sono un buon nonno” (Di sabato 19 settembre 2020) Roby Facchinetti a Verissimo oggi ha parlato della sua musica, delle sue emozioni, del suo romanzo ma soprattutto della sua famiglia, dei figli, dei nipoti, di sua moglie. Si è commosso parlando della sua Bergamo, l’abbiamo visto profondamente addolorato in questi mesi. Accanto a lui c’è sempre stata la sua famiglia, Roby Facchinetti non sa se è stato un buon padre, conosce le sue mancanze, la musica l’ha portato sempre lontano. Non ha vissuto tanto dei suoi figli, non c’era a casa per tante prime volte dei suoi bambini, dei suoi ragazzi ma oggi sa che è un buon nonno. Sa di avere raggiunto l’equilibrio e commenta che non c’è niente di più ... Leggi su ultimenotizieflash (Di sabato 19 settembre 2020)a Verissimo oggi ha parlato della sua musica, delle sue emozioni, del suo romanzo ma soprattutto della sua famiglia, dei figli, dei nipoti, di sua moglie. Si è commosso parlando della sua Bergamo, l’abbiamo visto profondamente addolorato in questi mesi. Accanto a lui c’è sempre stata la sua famiglia,non sa se èun, conosce le sue mancanze, la musica l’ha portato sempre lontano. Non ha vissuto tanto dei suoi figli, non c’era a casa per tante prime volte dei suoi bambini, dei suoi ragazzi ma oggi sa che è unnonno. Sa di avere raggiunto l’equilibrio e commenta che non c’è niente di più ...

rosatoeu : Roby Facchinetti si commuove a Verissimo per Bergamo: «Ho avuto terrore, non paura. In quei giorni ho perso tanti a… - leggoit : Roby Facchinetti si commuove a #Verissimo per #Bergamo: «Ho avuto terrore, non paura. In quei giorni ho perso tanti… - GiacomoSpartano : Roby Facchinetti - Rinascerò, Rinascerai - iosonodelleone : Mamma mia che occhi Roby Facchinetti! ?? #Verissimo @verissimotv - 123epoli : Roby Facchinetti fa la stessa tinta del Dr. Nowzaradan ? #Verissimo -