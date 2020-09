Roba da film a luci rosse sulla bara del marito assassinato: dal funerale, un video sconvolgente | Guarda (Di sabato 19 settembre 2020) Roba da pazzi direttamente dall'Ecuador. Immagini mai viste. Inimmaginabili. Pensavate di aver visto tutto? Bene, con discreta approssimazione sbagliavate. Siamo a un funerale, dove è accaduto ciò che potete vedere nello sconvolgente video che trovate qui sotto: una ragazza ha twerkato sulla bara aperta, che era posizionata su due moto. La ragazza si dimena, muove il lato B in modo sfacciato e provocante, mentre le persone attorno ballano, urlano e si abbracciano, il tutto con una musica a livelli stratosferici. Di chi era il funerale? Semplice: del marito della ragazza che twerka, recentemente assassinato in un agguato. Robe da matti, appunto. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 19 settembre 2020)da pazzi direttamente dall'Ecuador. Immagini mai viste. Inimmaginabili. Pensavate di aver visto tutto? Bene, con discreta approssimazione sbagliavate. Siamo a un, dove è accaduto ciò che potete vedere nelloche trovate qui sotto: una ragazza ha twerkatoaperta, che era posizionata su due moto. La ragazza si dimena, muove il lato B in modo sfacciato e provocante, mentre le persone attorno ballano, urlano e si abbracciano, il tutto con una musica a livelli stratosferici. Di chi era il? Semplice: deldella ragazza che twerka, recentementein un agguato. Robe da matti, appunto.

stanzaselvaggia : Vi risparmierò la morale sul “non si ride delle tragedie in corso”, ma una cosa sul film di Vanzina e il lockdown p… - girimbelli : RT @stanzaselvaggia: Vi risparmierò la morale sul “non si ride delle tragedie in corso”, ma una cosa sul film di Vanzina e il lockdown peco… - KarimKarabu : @Vrum83 Twitter, po' dilatato nei tempi: se vali, vali anche in text-only Invece una nullità esce più evidente che… - Assuntastabile9 : RT @stanzaselvaggia: Vi risparmierò la morale sul “non si ride delle tragedie in corso”, ma una cosa sul film di Vanzina e il lockdown peco… - antonio65e : RT @stanzaselvaggia: Vi risparmierò la morale sul “non si ride delle tragedie in corso”, ma una cosa sul film di Vanzina e il lockdown peco… -