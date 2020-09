Risultati Serie A, 1ª giornata – Apre Fiorentina-Torino: il programma completo (Di sabato 19 settembre 2020) Risultati Serie A – Si torna in campo per la Serie A. Una nuova stagione è pronta a cominciare. Ad aprire il turno Fiorentina-Torino. Toccherà poi a Verona-Roma. Il Napoli va a Parma, il Genoa riceve il Crotone. Sassuolo-Cagliari promette spettacolo, grande attesa per la prima Juve di Andrea Pirlo, che ospita la Sampdoria. Chiude il turno Milan-Bologna. Rinviate al 30 settembre Benevento-Inter, Lazio-Atalanta e Udinese-Spezia. Di seguito i Risultati e la classifica. Risultati Serie A Sabato 19 settembre ore 18 Fiorentina-Torino ore 20,45 Verona-Roma Domenica 20 settembre ore 12:30 Parma-Napoli ore 15 Genoa-Crotone ore 18 Sassuolo-Cagliari ore 20,45 Juventus-Sampdoria Lunedì 21 ... Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 19 settembre 2020)A – Si torna in campo per laA. Una nuova stagione è pronta a cominciare. Ad aprire il turno. Toccherà poi a Verona-Roma. Il Napoli va a Parma, il Genoa riceve il Crotone. Sassuolo-Cagliari promette spettacolo, grande attesa per la prima Juve di Andrea Pirlo, che ospita la Sampdoria. Chiude il turno Milan-Bologna. Rinviate al 30 settembre Benevento-Inter, Lazio-Atalanta e Udinese-Spezia. Di seguito ie la classifica.A Sabato 19 settembre ore 18ore 20,45 Verona-Roma Domenica 20 settembre ore 12:30 Parma-Napoli ore 15 Genoa-Crotone ore 18 Sassuolo-Cagliari ore 20,45 Juventus-Sampdoria Lunedì 21 ...

Ultime Notizie dalla rete : Risultati Serie Risultati Serie A/ Diretta gol: i nuovi allenatori, live score 1^ giornata Il Sussidiario.net La prima giornata di serie A: aggiornamenti live

La serie A torna in campo, oggi alle 18 saranno Fiorentina e Torino ad inaugurare la prima giornata di campionato. Parma-Napoli, in programma domenica alle 12,30, si giocherà al Tardini davanti a mill ...

24 Ore di Le Mans 2020, la sfida di Dominique Bastien: a 74 anni è il pilota più anziano di sempre

Alle 14.30 di sabato 19 settembre (diretta tv su Eurosport) si accenderanno i motori sul circuito della Sarthe, deserto. Senza pubblico non può essere la solita 24 Ore, celebre anche per le sue notti ...

Diretta Fiorentina-Torino ore 18: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

TORINO - La Serie A 2020/21 è pronta a cominciare. Alle ore 18 scendono in campo Fiorentina e Torino per dare il via al nuovo campionato italiano. Subito un tabù da sfatare per Giampaolo, all'esordio ...

