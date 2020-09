carmelocarat : RT @repubblica: Ricostruito il focolaio sul volo Londra-Hanoi: 'Anche sugli aerei mantenere strette le regole' [di ELENA DUSI] [aggiornamen… - Typo94391106 : RT @repubblica: Ricostruito il focolaio sul volo Londra-Hanoi: 'Anche sugli aerei mantenere strette le regole' [di ELENA DUSI] [aggiornamen… - Yogaolic : RT @repubblica: Ricostruito il focolaio sul volo Londra-Hanoi: 'Anche sugli aerei mantenere strette le regole' [di ELENA DUSI] [aggiornamen… - Yuno36701765 : RT @repubblica: Ricostruito il focolaio sul volo Londra-Hanoi: 'Anche sugli aerei mantenere strette le regole' [di ELENA DUSI] [aggiornamen… - cronaca_news : Ricostruito il focolaio sul volo Londra-Hanoi: 'Anche sugli aerei mantenere strette le regole'… -

Ultime Notizie dalla rete : Ricostruito focolaio

La Repubblica

La donna di 27 anni che il primo marzo si è imbarcata a Londra per Hanoi aveva un po’ di tosse e gola rauca. Ma niente febbre. Così è salita tranquillamente a bordo, sedendosi in quinta fila nella bus ...Si è trovata di fronte all'uomo sbagliato, nel momento sbagliato. O forse qualcosa non ha funzionato nei protocolli di sicurezza. E anche se non si può parlare di focolaio, ora nella cittadella della ...Con la riapertura delle scuole si stanno registrando i primi casi di contagio tra studenti, insegnanti e personale. La regola principale prevista dal protocollo di sicurezza per la riapertura delle sc ...