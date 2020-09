Riaprono stadi e palasport della serie A. Massimo 1000 spettatori (Di sabato 19 settembre 2020) Federico Garau Il governatore del Veneto fa da apripista, seguito dal presidente della Lombardia e dai colleghi di altre Regioni. Dal 20 settembre saranno aperti stadi e palasport in attesa delle nuove linee guida Mentre da un lato ci sono già alcuni che pensano a nuove restrizioni ed all'istituzione di zone rosse in seguito alla crescita del numero dei contagi registrata ultimamente in Italia (anche se in gran parte si tratta di soggetti asintomatici), dall'altro abbiamo invece chi punta alla ripartenza del Paese, cercando di restituire ai cittadini per quanto possibile un po' di normalità. Un esempio emblematico è quello del presidente della Regione Veneto Luca Zaia, che oggi ha firmato una nuova ordinanza in cui viene stabilita la riapertura di stadi e ... Leggi su ilgiornale (Di sabato 19 settembre 2020) Federico Garau Il governatore del Veneto fa da apripista, seguito dal presidenteLombardia e dai colleghi di altre Regioni. Dal 20 settembre saranno apertiin attesa delle nuove linee guida Mentre da un lato ci sono già alcuni che pensano a nuove restrizioni ed all'istituzione di zone rosse in seguito alla crescita del numero dei contagi registrata ultimamente in Italia (anche se in gran parte si tratta di soggetti asintomatici), dall'altro abbiamo invece chi punta alla ripartenza del Paese, cercando di restituire ai cittadini per quanto possibile un po' di normalità. Un esempio emblematico è quello del presidenteRegione Veneto Luca Zaia, che oggi ha firmato una nuova ordinanza in cui viene stabilita la riapertura die ...

