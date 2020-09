Riaprono gli stadi, via libera del governo a mille ingressi in serie A (Di sabato 19 settembre 2020) Via libera del governo a mille ingressi in serie A. La decisione è stata presa attraverso una videoconferenza convocata dal ministro per gli Affari regionali Francesco Boccia . Obiettivo, rendere omogenei gli ingressi negli stadi della serie A, dopo le aperture decise da Emilia-Romagna, Veneto e Lombardia. Si parte subito quindi con i 1000 ingressi della serie A, ma - è la linea emersa dalla riunione - si lavora da qui al 7 ottobre per dare un contributo condiviso tra governo e regioni in vista del prossimo Dpcm, anche in base alle valutazioni del ministero della salute e Comitato tecnico scientifico sulla curva epidemiologica, dopo l'apertura delle scuole, per definire una percentuale di ... Leggi su ilfogliettone (Di sabato 19 settembre 2020) ViadelinA. La decisione è stata presa attraverso una videoconferenza convocata dal ministro per gli Affari regionali Francesco Boccia . Obiettivo, rendere omogenei glineglidellaA, dopo le aperture decise da Emilia-Romagna, Veneto e Lombardia. Si parte subito quindi con i 1000dellaA, ma - è la linea emersa dalla riunione - si lavora da qui al 7 ottobre per dare un contributo condiviso trae regioni in vista del prossimo Dpcm, anche in base alle valutazioni del ministero della salute e Comitato tecnico scientifico sulla curva epidemiologica, dopo l'apertura delle scuole, per definire una percentuale di ...

