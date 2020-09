Riaprono gli stadi di Serie A. C'è l'accordo: massimo mille tifosi a partita (Di sabato 19 settembre 2020) Da domani stadi di Serie A aperti per mille persone a incontro. E' quanto si apprende dalla videoconferenza convocata dal ministro Francesco Boccia, presenti il presidente della conferenza delle regioni Stefano Bonaccini, i ministri Spadafora e Speranza, i governatori Fedriga, Marsilio, Toma, Bardi, Cirio e Fontana. Si parte subito con i 1000 ingressi della Serie A, si lavorerà da qui al 7 ottobre per dare un contributo condiviso tra governo e regioni in vista del prossimo dpcm, anche in base alle valutazioni di salute e Cts della curva epidemiologica, dopo l'apertura delle scuole, per definire una percentuale di ingresso che tenga conto della capienza degli impianti per ogni disciplina sportiva. Leggi su iltempo (Di sabato 19 settembre 2020) Da domanidiA aperti perpersone a incontro. E' quanto si apprende dalla videoconferenza convocata dal ministro Francesco Boccia, presenti il presidente della conferenza delle regioni Stefano Bonaccini, i ministri Spadafora e Speranza, i governatori Fedriga, Marsilio, Toma, Bardi, Cirio e Fontana. Si parte subito con i 1000 ingressi dellaA, si lavorerà da qui al 7 ottobre per dare un contributo condiviso tra governo e regioni in vista del prossimo dpcm, anche in base alle valutazioni di salute e Cts della curva epidemiologica, dopo l'apertura delle scuole, per definire una percentuale di ingresso che tenga conto della capienza degli impianti per ogni disciplina sportiva.

