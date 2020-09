«Riapriamo gli stadi in sicurezza» Fontana, all’aperto mille spettatori (Di sabato 19 settembre 2020) «Riapriamo con prudenza ma soprattutto in sicurezza», ha detto il presidente Attilio Fontana dopo aver firmato l’ordinanza per l’apertura al pubblico degli eventi sportivi anche in Lombardia. Leggi su ecodibergamo (Di sabato 19 settembre 2020) «con prudenza ma soprattutto in», ha detto il presidente Attiliodopo aver firmato l’ordinanza per l’apertura al pubblico degli eventi sportivi anche in Lombardia.

MichelaRoi : RT @AnselmoDelDuca: Fatemi capire: in #Francia quasi 14mila contagi, in #GranBretagna si va verso un secondo #Lockdown, in #israele lo stan… - AnselmoDelDuca : Fatemi capire: in #Francia quasi 14mila contagi, in #GranBretagna si va verso un secondo #Lockdown, in #israele lo… - Angelo27414084 : RT @Mirith_: @ChiodiDonatella I manicomi Donatella... Riapriamo i manicomi e infiliamoci dentro anche chi continua a difendere e compianger… - marcodelucact60 : RT @Mirith_: @ChiodiDonatella I manicomi Donatella... Riapriamo i manicomi e infiliamoci dentro anche chi continua a difendere e compianger… - MNdatv : RT @Mirith_: @ChiodiDonatella I manicomi Donatella... Riapriamo i manicomi e infiliamoci dentro anche chi continua a difendere e compianger… -

Ultime Notizie dalla rete : Riapriamo gli Lombardia, Fontana: riapriamo gli stadi, con prudenza e in sicurezza Regioni.it UFFICIALE | La decisione del Governo sulla riapertura degli stadi in tutta Italia

Il Governo ha accolto la linea proposta dalle Regioni e dichiarato la riapertura degli stadi in tutta Italia per un massimo di mille tifosi per ciascun impianto. Questa l'indiscrezione lanciata da Sky ...

Zingaretti a Macerata gioca tre partite

«Maurizio Mangialardi è stato scelto dai marchigiani ed è un uomo libero. Ai partiti di Roma che hanno fatto la spartizione, delle Marche non gliene frega niente. E lui non risponderà a me ma ai march ...

Nuovo record di casi dopo il lockdown, ma l’indice Rt è fermo

I 1.907 nuovi casi positivi al coronavirus di ieri rappresentano un nuovo massimo dalla fine del lockdown. Nelle scorse 24 ore si sono registrate anche 10 vittime, un numero rimasto stabile dal mese d ...

Il Governo ha accolto la linea proposta dalle Regioni e dichiarato la riapertura degli stadi in tutta Italia per un massimo di mille tifosi per ciascun impianto. Questa l'indiscrezione lanciata da Sky ...«Maurizio Mangialardi è stato scelto dai marchigiani ed è un uomo libero. Ai partiti di Roma che hanno fatto la spartizione, delle Marche non gliene frega niente. E lui non risponderà a me ma ai march ...I 1.907 nuovi casi positivi al coronavirus di ieri rappresentano un nuovo massimo dalla fine del lockdown. Nelle scorse 24 ore si sono registrate anche 10 vittime, un numero rimasto stabile dal mese d ...