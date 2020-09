Riapertura stadi, striscione durissimo dei tifosi dell’Atalanta: “o tutti o nessuno” (Di sabato 19 settembre 2020) E’ ormai imminente il ritorno in campo per il campionato di Serie A, ma a tenere banco è sempre la Riapertura degli stadi. E’ arrivato l’ok in alcune regioni per garantire l’ingresso di 1000 spettatori, non sono mancate le polemiche. In particolar modo i tifosi dell’Atalanta hanno deciso di farsi sentire e hanno esposto uno striscione: “Capienza ridotta e posto assegnato, un’altra cazzata di un calcio malato. O tutti o nessuno”, recita lo slogan secondo quanto riporta l’Ansa. Sulla pagina Facebook si legge: “Verrà determinato un ingresso parziale del pubblico per le partite? A gran voce diciamo no grazie: o tutti o nessuno. Verrebbe a mancare totalmente quello spirito aggregativo e passionale che rappresenta ... Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 19 settembre 2020) E’ ormai imminente il ritorno in campo per il campionato di Serie A, ma a tenere banco è sempre ladegli. E’ arrivato l’ok in alcune regioni per garantire l’ingresso di 1000 spettatori, non sono mancate le polemiche. In particolar modo idell’Atalanta hanno deciso di farsi sentire e hanno esposto uno: “Capienza ridotta e posto assegnato, un’altra cazzata di un calcio malato. Oo nessuno”, recita lo slogan secondo quanto riporta l’Ansa. Sulla pagina Facebook si legge: “Verrà determinato un ingresso parziale del pubblico per le partite? A gran voce diciamo no grazie: oo nessuno. Verrebbe a mancare totalmente quello spirito aggregativo e passionale che rappresenta ...

