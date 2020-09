Riapertura stadi, il Governo corre ai ripari e convoca le Regioni per approfondire il tema (Di sabato 19 settembre 2020) Emilia-Romagna, Veneto e Lombardia hanno già riaperto gli stadi e il caos sul tema a livello nazionale non si placa. Leggi su tuttonapoli (Di sabato 19 settembre 2020) Emilia-Romagna, Veneto e Lombardia hanno già riaperto glie il caos sula livello nazionale non si placa.

DiMarzio : Ok del Governo, accolta la richiesta delle Regioni: 1000 persone ammesse negli stadi | #SerieA - capuanogio : Nonostante l'ordinanza della Regione #Veneto sulla riapertura degli stadi per 1.000 persone la partita #VeronaRoma… - SkyTG24 : Calcio, in Lombardia riaperti stadi: fino a 1000 spettatori all'aperto - CardelliAc : RT @MMmarco0: Aumentano i casi, aumentano le intensive, aumentano i decessi e cosa si fa? - Riapertura stadi e impianti sportivi al chiuso… - glamis : RT @MMmarco0: Aumentano i casi, aumentano le intensive, aumentano i decessi e cosa si fa? - Riapertura stadi e impianti sportivi al chiuso… -