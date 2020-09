Riapertura stadi, il Governo convoca le Regioni per fare il punto della situazione (Di sabato 19 settembre 2020) Il Governo ha deciso di convocare le Regioni per fare il punto della situazione sul tema Riapertura stadi. I dettagli Il Governo corre ai ripari. Questo pomeriggio i Ministri Spadafora, Speranza e Boccia incontreranno i rappresentanti delle Regioni sulle problematiche relative alla capienza degli stadi per eventi sportivi. Il Governo, quindi, corre ai ripari dopo il caos generato dalle ordinanze delle Regioni Emilia Romagna, Veneto e Lombardia che hanno concesso un’apertura al pubblico (limite 1.000 persone) per le partite di calcio, nonostante l’iniziale divieto stabilito a livello centrale per il Covid. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 19 settembre 2020) Ilha deciso dire leperilsul tema. I dettagli Ilcorre ai ripari. Questo pomeriggio i Ministri Spadafora, Speranza e Boccia incontreranno i rappresentanti dellesulle problematiche relative alla capienza degliper eventi sportivi. Il, quindi, corre ai ripari dopo il caos generato dalle ordinanze delleEmilia Romagna, Veneto e Lombardia che hanno concesso un’apertura al pubblico (limite 1.000 persone) per le partite di calcio, nonostante l’iniziale divieto stabilito a livello centrale per il Covid. Leggi su Calcionews24.com

