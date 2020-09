Riapertura stadi anche in Veneto e Lombardia. Il ministro Boccia convoca vertice urgente (Di sabato 19 settembre 2020) Il governatore, dopo quella dell’Emilia-Romagna, firma l’ordinanza che consente alle persone di tornare ad assistere a eventi sportivi. Il ministro Boccia invitava alla cautela Leggi su corriere (Di sabato 19 settembre 2020) Il governatore, dopo quella dell’Emilia-Romagna, firma l’ordinanza che consente alle persone di tornare ad assistere a eventi sportivi. Ilinvitava alla cautela

capuanogio : Nonostante l'ordinanza della Regione #Veneto sulla riapertura degli stadi per 1.000 persone la partita #VeronaRoma… - andrea_pecchia : Anche la #Lombardia ha deciso per la riapertura degli impianti: 1000 persone negli stadi e 700 nei palasport. Propr… - bizcommunityit : Riapertura stadi anche in Veneto e Piemonte. Il ministro Boccia convoca vertice urgente - momentosera : Riapertura degli stadi, il governo convoca le Regioni. Anche la Lombardia, dopo il Veneto, apre a mille spettatori… - Petiziol : Prima partita di #SerieA alle 18 di oggi. Conferenza delle regioni su riapertura stadi alle 17,30 di oggi. Su richiesta del #fvg . -