Riapertura scuole in Campania, da Franzese sos al prefetto: dubbi sulle ordinanze dei sindaci (Di sabato 19 settembre 2020) Un aumento dei contagi con la ripresa della scuola il governatore De Luca l?ha già messo in conto. Se lo aspetta, malgrado i 100mila tamponi effettuati al personale scolastico. Malgrado... Leggi su ilmattino (Di sabato 19 settembre 2020) Un aumento dei contagi con la ripresa della scuola il governatore De Luca l?ha già messo in conto. Se lo aspetta, malgrado i 100mila tamponi effettuati al personale scolastico. Malgrado...

raffaellapaita : Quando @matteorenzi diceva di programmare con anticipo la riapertura delle scuole ci hanno criticato. Oggi è chiaro… - Quirinale : #Mattarella: Ripartire da Vo’ Euganeo, dà ancor più il senso di come questa sfida riguardi l’intero Paese. Così com… - agorarai : 'Oggi garantiamo la riapertura delle scuole forse un po' meglio. Abbiamo fornito arredi, abbiamo fatto partire fina… - OmbraDuca : RT @Moonlightshad1: E così la prima regione a dare il via libera alla modica quantità di tifosi allo stadio è l'Emilia Romagna. Mentre i co… - apicella57 : RT @Moonlightshad1: E così la prima regione a dare il via libera alla modica quantità di tifosi allo stadio è l'Emilia Romagna. Mentre i co… -

Ultime Notizie dalla rete : Riapertura scuole Riapertura scuole, Parente: "Pedonalizzare l'ingresso degli studenti, un esperimento vincente" IlFaroOnline.it Cerveteri Giovanni Cena, i genitori: «Un tavolo di confronto per tutelare i ragazzi»

CERVETERI – Un tavolo di lavoro tra genitori, amministrazione comunale, opposizione e scuola per risolvere gli annali problemi dell’istituto Giovanni Cena. È questo che chiedono alcuni genitori degli ...

Scuole: caccia a una soluzione per i trasporti

"Sta procedendo tutto correttamente ma continuiamo a monitorare e lavorare per risolvere alcune situazioni secondarie, c’è soddisfazione mia personale e dell’amministrazione comunale per i primi giorn ...

Lega Serie A: «Subito chiarezza sulla riapertura degli stadi»

La distribuzione del vaccino contro il coronavirus inizierà nelle 24 ore successive all’approvazione: «Ci saranno abbastanza vaccini per tutti gli americani entro aprile». Lo afferma Donald Trump, sot ...

CERVETERI – Un tavolo di lavoro tra genitori, amministrazione comunale, opposizione e scuola per risolvere gli annali problemi dell’istituto Giovanni Cena. È questo che chiedono alcuni genitori degli ..."Sta procedendo tutto correttamente ma continuiamo a monitorare e lavorare per risolvere alcune situazioni secondarie, c’è soddisfazione mia personale e dell’amministrazione comunale per i primi giorn ...La distribuzione del vaccino contro il coronavirus inizierà nelle 24 ore successive all’approvazione: «Ci saranno abbastanza vaccini per tutti gli americani entro aprile». Lo afferma Donald Trump, sot ...