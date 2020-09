Regionali, nella città di Caserta trenta presidenti rinunciano per motivi di salute (Di sabato 19 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoUna trentina di presidenti di seggi su 94 sezioni elettorali della città di Caserta hanno rinunciato. Defezioni ci sono state anche tra gli scrutatori, ma alla fine, intorno alle 18, i seggi sono stati regolarmente sostituiti dal segretario comunale e dall’ufficio elettorale del Comune. Tra i presidenti che hanno rinunciato, una ventina ha inviato certificati medici, altri sette non si sono presentati. Numerose le rinunce anche nel resto della provincia, ma anche in questo caso, hanno fatto sapere dalla prefettura di Caserta, i seggi sono stati costituiti in due ore circa. L'articolo Regionali, nella città di Caserta trenta presidenti rinunciano per ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 19 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoUna trentina didi seggi su 94 sezioni elettorali della città dihanno rinunciato. Defezioni ci sono state anche tra gli scrutatori, ma alla fine, intorno alle 18, i seggi sono stati regolarmente sostituiti dal segretario comunale e dall’ufficio elettorale del Comune. Tra iche hanno rinunciato, una ventina ha inviato certificati medici, altri sette non si sono presentati. Numerose le rinunce anche nel resto della provincia, ma anche in questo caso, hanno fatto sapere dalla prefettura di, i seggi sono stati costituiti in due ore circa. L'articolocittà diper ...

