Regionali Campania, oltre 240 dipendenti del trasporto pubblico di Napoli impegnati nei seggi. "Possibili ripercussioni sul servizio"

La maggior parte saranno rappresentanti di seggio, in totale sono oltre duecento. Una richiesta di "massa" che rischia di mandare in tilt il trasporto pubblico di Napoli. Sono 242 i dipendenti dell'Anm, l'Azienda napoletana di mobilità che domenica e lunedì saranno impegnati nei seggi elettorali e quindi non saranno in servizio. Non un caso raro nelle tornate elettorali. Lo stesso problema si è presentato negli anni scorsi da Roma a Venezia, fino a Brindisi. Questa volta è toccato alla Campania, dove si vota per il referendum e le elezioni Regionali. oltre il 90% delle richieste pervenute sono per il ruolo di rappresentanti di seggio

