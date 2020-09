Regionali 2020. In Veneto spediti sms con l’indicazione di voto nel giorno del silenzio elettorale (Di sabato 19 settembre 2020) Sta diventando un caso non soltanto politico, ma anche di privacy. Alla redazione di Open sono giunte diverse segnalazioni da parte di cittadini residenti a Padova e provincia che sostengono di aver ricevuto un sms con l’indicazione di voto a favore di Loredana Borghesan, candidata alle elezioni Regionali 2020 del Veneto tra le fila di Forza Italia a sostegno di Luca Zaia presidente. La segnalazione giunta al numero 3518091911 Contattata telefonicamente, la candidata di Forza Italia Loredana Borghesan afferma di non essere a conoscenza di questa iniziativa essendosi affidata a un’agenzia per la gestione della propaganda elettorale, che contatterà in giornata al fine di verificare quanto accaduto. Che si sia trattato di un invio massivo partito in ritardo? Alla candidata forzista ... Leggi su open.online (Di sabato 19 settembre 2020) Sta diventando un caso non soltanto politico, ma anche di privacy. Alla redazione di Open sono giunte diverse segnalazioni da parte di cittadini residenti a Padova e provincia che sostengono di aver ricevuto un sms con l’indicazione dia favore di Loredana Borghesan, candidata alle elezionideltra le fila di Forza Italia a sostegno di Luca Zaia presidente. La segnalazione giunta al numero 3518091911 Contattata telefonicamente, la candidata di Forza Italia Loredana Borghesan afferma di non essere a conoscenza di questa iniziativa essendosi affidata a un’agenzia per la gestione della propaganda, che contatterà in giornata al fine di verificare quanto accaduto. Che si sia trattato di un invio massivo partito in ritardo? Alla candidata forzista ...

