Regionali 2020, il voto dei giovani. Tra i marchigiani che odiano la noia della provincia e sognano (ancora) Bologna (Di sabato 19 settembre 2020) Chi vole Cristu se lu deve pregare, chi vole lo pane se lo deve guadagnare. È uno dei proverbi marchigiani più noti. E per guadagnarsi il pane, ovvero opportunità di studio e di lavoro migliori, sono tanti i giovani marchigiani che lasciano la propria terra. Oggi, quasi il 10% delle persone nate nelle Marche risiede all’estero: 148mila. Se a questa cifra si aggiunge il numero di persone trasferite in altre regioni di Italia, la questione dell’emigrazione marchigiana assume contorni preoccupanti. Una regione rossa, almeno quanto la Toscana: le Marche sono state governate, per un quarto di secolo, dal centrosinistra. Questa volta, però, la sfida elettorale del 20 e 21 settembre è decisamente più aperta. Francesco Acquaroli, deputato di Fratelli d’Italia che corre per il ... Leggi su open.online (Di sabato 19 settembre 2020) Chi vole Cristu se lu deve pregare, chi vole lo pane se lo deve guadagnare. È uno dei proverbipiù noti. E per guadagnarsi il pane, ovvero opportunità di studio e di lavoro migliori, sono tanti iche lasciano la propria terra. Oggi, quasi il 10% delle persone nate nelle Marche risiede all’estero: 148mila. Se a questa cifra si aggiunge il numero di persone trasferite in altre regioni di Italia, la questione dell’emigrazione marchigiana assume contorni preoccupanti. Una regione rossa, almeno quanto la Toscana: le Marche sono state governate, per un quarto di secolo, dal centrosinistra. Questa volta, però, la sfida elettorale del 20 e 21 settembre è decisamente più aperta. Francesco Acquaroli, deputato di Fratelli d’Italia che corre per il ...

fattoquotidiano : Regionali, Di Battista contro il voto disgiunto: “Che significa ‘turarsi il naso’? La cabina elettorale non è un ce… - fattoquotidiano : Referendum, l’Agcom richiama Rai, Sky e La7: “Subito riequilibrio in tg e programmi. Dare uguale spazio a partiti a… - marcotravaglio : Le Regionali di domenica e lunedì sono nelle mani dell’unico partito che non rischia di vincerle: i 5Stelle. Non pa… - Giusepp66890796 : RT @ADeborahF: Mitico Alessandro!!!! 'La cabina elettorale non è un cesso pubblico' ?????????????? #AdessoDIBBA #LaricchiaPresidente ??https://t.co… - gioporce : RT @MPenikas: FQ: Regionali, Di Maio a Gruber: “Voto disgiunto? Io leale a candidati M5s ma avrei gestito diversamente”. “Potevate pensarc… -

Ultime Notizie dalla rete : Regionali 2020 Elezioni regionali 2020, la guida: orari, candidati e previsioni Money.it Regionali 2020 - Michela Guerrini (Forza Italia): ''Manca la vicinanza della Regione ai problemi del territorio''

"Ci fa un enorme piacere avere avuto qui la nostra candidata di centrodestra alla Presidenza della Regione, Susanna Ceccardi. Questo ci dimostra che vi è interesse per il nostro Comune, là dove altri ...

Nuoto Salvamento: Chiara Costagli (Virtus Buonconvento) conquista due titoli italiani

Sono finalmente arrivati anche i risultati definitivi del Campionato Italiano ''a distanza'' di Salvamento: Chiara Costagli (classe 2006) ha conquistato due titoli nazionali, laureandosi campionessa i ...

Elezioni 2020, ecco come si vota

Terminata l'accesa campagna elettorale, stanno per aprirsi le porte dei seggi. Si vota domani, dalle ore 7.00 alle ore 23.00, e lunedì dalle ore 7.00 alle ore 15.00. I cittadini giovinazzesi, in quant ...

"Ci fa un enorme piacere avere avuto qui la nostra candidata di centrodestra alla Presidenza della Regione, Susanna Ceccardi. Questo ci dimostra che vi è interesse per il nostro Comune, là dove altri ...Sono finalmente arrivati anche i risultati definitivi del Campionato Italiano ''a distanza'' di Salvamento: Chiara Costagli (classe 2006) ha conquistato due titoli nazionali, laureandosi campionessa i ...Terminata l'accesa campagna elettorale, stanno per aprirsi le porte dei seggi. Si vota domani, dalle ore 7.00 alle ore 23.00, e lunedì dalle ore 7.00 alle ore 15.00. I cittadini giovinazzesi, in quant ...