Reggina, per la difesa spunta il nome di Lacroix

Ad una settimana dal fischio d'inizio della Serie B 2020/21, la Reggina è impegnata a sistemare gli ultimi tasselli di una squadra che vuole puntare in alto. Con gli arrivi di Faty e Folorunsho per il centrocampo restano da coprire almeno tre ruoli. Un esterno sinistro che possa far rifiatare Liotti, un difensore e un attaccante. Sfumato poche settimane fa il colpo Rami, per il reparto arretrato spunta un nuovo nome: quello di Léo Lacroix, difensore svizzero di origini brasiliane.

Reggina a caccia di un difensore: piace Lacroix

Léo Lacroix, difensore centrale classe '92, si è svincolato dal Saint-Étienne ed è in cerca di una nuova squadra. Il giocatore svizzero di origini brasiliane, dopo l'esordio al ...

