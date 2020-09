Referendum, Travaglio ad Accordi&Disaccordi (Nove): “I parlamentari non facciano marchette, ma leggi utili per tutti gli italiani” (Di sabato 19 settembre 2020) “La rappresentanza che cos’è? Il fatto che ci vogliono per forza 20 parlamentari bergamaschi per andare in Parlamento a rappresentare gli interessi dei bergamaschi? E’ questa la rappresentanza? Questo è un concetto feudale della democrazia: si scambiano i parlamentari per marchettari”. Così Marco Travaglio nel suo intervento settimanale durante ‘Accordi&Disaccordi’, il talk show politico condotto da Andrea Scanzi e Luca Sommi, in onda tutti i venerdì alle 22.45 sul Nove ha affrontato una delle obiezioni del ‘no’, ossia che il taglio dei parlamentari inciderebbe sulla rappresentanza. “Il parlamentare non deve andare in Parlamento a fare le marchette per i suoi elettori, perché ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 19 settembre 2020) “La rappresentanza che cos’è? Il fatto che ci vogliono per forza 20bergamaschi per andare in Parlamento a rappresentare gli interessi dei bergamaschi? E’ questa la rappresentanza? Questo è un concetto feudale della democrazia: si scambiano iper marchettari”. Così Marconel suo intervento settimanale durante ‘Accordi&Disaccordi’, il talk show politico condotto da Andrea Scanzi e Luca Sommi, in ondai venerdì alle 22.45 sulha affrontato una delle obiezioni del ‘no’, ossia che il taglio deiinciderebbe sulla rappresentanza. “Il parlamentare non deve andare in Parlamento a fare leper i suoi elettori, perché ...

