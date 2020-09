Referendum sul taglio dei parlamentari: quando, come, su cosa si vota. E un po’ di storia da Fanfani a Renzi (Di sabato 19 settembre 2020) La pandemia di Coronavirus e le conseguenze economiche hanno, negli ultimi mesi, assorbito completamente l’attenzione della politica, dei media e dell’opinione pubblica. Non potrebbe essere altrimenti, vista la crisi senza precedenti che stiamo vivendo. Ma l’appuntamento con le urne di domenica e lunedì, 20 e 21 settembre, con i quali insieme al rinnovo dei Consigli regionali si voterà anche per confermare la riforma costituzionale sul taglio dei parlamentari, non è cosa di poco conto. Si deciderà infatti se modificare o meno la Costituzione, incidendo sul funzionamento della democrazia rappresentativa e sul cuore dei nostri processi decisionali. Su che cosa si vota Sulla scheda gli elettori troveranno una domanda piuttosto semplice: ... Leggi su open.online (Di sabato 19 settembre 2020) La pandemia di Coronavirus e le conseguenze economiche hanno, negli ultimi mesi, assorbito completamente l’attenzione della politica, dei media e dell’opinione pubblica. Non potrebbe essere altrimenti, vista la crisi senza precedenti che stiamo vivendo. Ma l’appuntamento con le urne di domenica e lunedì, 20 e 21 settembre, con i quali insieme al rinnovo dei Consigli regionali si voterà anche per confermare la riforma costituzionale suldei, non èdi poco conto. Si deciderà infatti se modificare o meno la Costituzione, incidendo sul funzionamento della democrazia rappresentativa e sul cuore dei nostri processi decisionali. Su chesiSulla scheda gli elettori troveranno una domanda piuttosto semplice: ...

lauraboldrini : La Toscana è una regione antifascista, solidale e ben governata. Non deve prevalere #Ladestrapeggioredisempre Qu… - fattoquotidiano : REFERENDUM, 10 RAGIONI PER DIRE SÌ A poche ore dal referendum costituzionale sul taglio dei @marcotravaglio spiega… - simonebaldelli : Sul #Referendum informazione sbilanciata e carente a danno di #IoVotoNO. Oggi lo dice @AGCOMunica. Io lo denuncio… - carlodesdorides : RT @giuliaselvaggi2: Quando il referendum chiama, #IoVotoNo come suggerito dall’Oms:con una mano sul ?? - Giovann06493722 : RT @fattoquotidiano: Il #referendum 2020 sul taglio dei parlamentari spiegato in 10 minuti dal direttore del Fatto Quotidiano Marco Travagl… -