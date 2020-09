Referendum, sorpresa affluenza E il risultato diventa imprevedibile (Di domenica 20 settembre 2020) Smentito chi pensava a un flop dell'affluenza alle urne per il Referendum costituzionale sul taglio dei parlamentari. Il dato del 12,25% registrato alle ore 12 di domenica segnala una tendenza leggermente superiore alle aspettative, considerando che si vota anche lunedì fino alle ore 15. Proiettando questo dato, è probabile che la partecipazione al voto finale si attesti attorno al 60%. Un valore comunque considerevole visto che alla vigilia in molti pronosticavano un'affluenza inferiore al 50%. E a trainare non sono solo le zone dove si vota per le Regionali: buona partecipazione in tutto il Nord, anche in Lombardia, Piemonte ed Emilia Romagna dove non si vota per il consiglio regionale e dove non ci sono grandi città chiamate alle urne per le Comunali. Che cosa significa questa affluenza buona? ... Leggi su affaritaliani (Di domenica 20 settembre 2020) Smentito chi pensava a un flop dell'alle urne per ilcostituzionale sul taglio dei parlamentari. Il dato del 12,25% registrato alle ore 12 di domenica segnala una tendenza leggermente superiore alle aspettative, considerando che si vota anche lunedì fino alle ore 15. Proiettando questo dato, è probabile che la partecipazione al voto finale si attesti attorno al 60%. Un valore comunque considerevole visto che alla vigilia in molti pronosticavano un'inferiore al 50%. E a trainare non sono solo le zone dove si vota per le Regionali: buona partecipazione in tutto il Nord, anche in Lombardia, Piemonte ed Emilia Romagna dove non si vota per il consiglio regionale e dove non ci sono grandi città chiamate alle urne per le Comunali. Che cosa significa questabuona? ...

Coronavirus Roma, Spallanzani: "Ricoverati 99 pazienti positivi"

Allo Spallanzani di Roma sono ricoverati 99 pazienti positivi al tampone per la ricerca di Sars-CoV-2. Inoltre, anche l'Istituto ospiterà i seggi elettorali per il referendum costituzionale di oggi e ...

M5s sull`orlo della scissione, il movimento punta tutto sul referendum

Il Movimento 5 stelle arriva all`appuntamento delle elezioni regionali nel pieno di una guerra tra una consistente fetta di parlamentari e Davide Casaleggio. Una guerra che potrebbe portare alla sciss ...

Sorpresa, il referendum "tira" più del duello tra candidati sindaci

Lecco (Lècch) - In calo l'affluenza alle urne delle comunali. E il taglio dei parlamentari interessa più della sfida tra candidati: nei Comuni dove si vota per il sindaco, il numero dei votanti per il ...

