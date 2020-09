Referendum, niente quorum: ecco cosa succede se vince il Sì o il No (Di sabato 19 settembre 2020) ... 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari', approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.240 del 12 ottobre 2019?'. ... Leggi su ilgazzettino (Di sabato 19 settembre 2020) ... 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari', approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.240 del 12 ottobre 2019?'. ...

simonebaldelli : Se al #Referendum sul #tagliodeiparlamentari vincesse il No @luigidimaio pensa di rimanere a fare il ministro degli… - fattoquotidiano : Chi osteggia il referendum pensa solo che il Movimento vada fatto fuori. E fa niente se l’operazione chirurgica com… - g_brescia : Ottava puntata! Con il #Sì alla riforma riduciamo la frammentazione politica e rendiamo meno conflittuale il proce… - Gazzettino : Referendum, niente quorum: ecco cosa succede se vince il Sì o il No - EffettoFrank : RT @HuffPostItalia: Roberto Saviano: 'Il Pd? Vapore acqueo. Non credono in niente. Al referendum voterò no' -

Ultime Notizie dalla rete : Referendum niente Referendum, niente quorum: ecco cosa succede se vince il Sì o il No Il Gazzettino Referendum 2020, orari e come votano i partiti. Cosa cambia se vince il Sì

Roma, 18 settembre 2020 - Il 20 e 21 settembre si voterà (dalle 7 alle 23 di domenica e dalle 7 alle 15 di lunedì) il referendum costituzionale per il taglio dei parlamentari. Il referendum è stato in ...

Referendum, Tommaso Montanari: la cecità del SÌ

«Lasciateli! Sono ciechi e guide di ciechi. E quando un cieco guida un altro cieco, tutti e due cadranno in un fosso!» (Matteo 15, 14). È davvero difficile trovare parole più adatte a commentare le ar ...

REFERENDUM/ E se facessimo del Senato una camera per gli affari esteri?

Il referendum di domenica per la riduzione del numero dei rappresentanti degli italiani in Parlamento non è una riforma utile per il nostro Paese, bensì una superflua e per certi versi dannosa amputaz ...

Roma, 18 settembre 2020 - Il 20 e 21 settembre si voterà (dalle 7 alle 23 di domenica e dalle 7 alle 15 di lunedì) il referendum costituzionale per il taglio dei parlamentari. Il referendum è stato in ...«Lasciateli! Sono ciechi e guide di ciechi. E quando un cieco guida un altro cieco, tutti e due cadranno in un fosso!» (Matteo 15, 14). È davvero difficile trovare parole più adatte a commentare le ar ...Il referendum di domenica per la riduzione del numero dei rappresentanti degli italiani in Parlamento non è una riforma utile per il nostro Paese, bensì una superflua e per certi versi dannosa amputaz ...