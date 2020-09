Referendum, Liliana Segre: “Voterò No al taglio dei parlamentari” (Di sabato 19 settembre 2020) Liliana Segre ha dichiarato che voterà no al taglio dei parlamentari, nonostante abbia affermato che esistono della valide ragioni anche per votare si. Liliana Segre voterà contro il taglio dei… L'articolo Referendum, Liliana Segre: “Voterò No al taglio dei parlamentari” proviene da . Leggi su inews24 (Di sabato 19 settembre 2020)ha dichiarato che voterà no aldei parlamentari, nonostante abbia affermato che esistono della valide ragioni anche per votare si.voterà contro ildei… L'articolo: “Voterò No aldei parlamentari” proviene da .

borghi_claudio : Referendum, Liliana Segre: 'Ecco perché voto No' - 6000sardine : Grazie alla #Senatrice Liliana #Segre per le sue dichiarazioni. Voterà NO al #Referendum costituzionale. Non ascol… - riotta : #Referendum, Liliana Segre: 'Ecco perché voto No' Ne ero certo. - antonellamorga : RT @globalistIT: Liliana Segre: 'Al referendum voterò No, il Parlamento non si riduce solo a costi e poltrone' - sarabresesti : RT @soemiade: Ultimo tweet sul referendum e poi vada come vada. Salvini vota sì. Liliana Segre vota no. Buon voto a tutta la TL. -