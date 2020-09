Referendum, forfait last-minute dei presidenti di seggio a Milano: ne mancano 100. Appello social del Comune di Milano per trovarli (Di sabato 19 settembre 2020) presidenti di seggio cercasi. Il Comune di Milano ha lanciato un Appello per trovare cento presidenti mancanti in vista del Referendum sul taglio dei parlamentari che si terrà domenica 20 e lunedì 21 settembre. Sono state circa un centinaio, infatti, le rinunce all’ultimo minuto. Così l’amministrazione ha deciso di lanciare un Appello sui social ai cittadini per chiedere di mettersi a disposizione. “Informiamo i cittadini del Comune di Milano che stiamo cercando presidenti di seggio per il Referendum costituzionale – si legge nel messaggio Facebook – È possibile ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 19 settembre 2020)dicercasi. Ildiha lanciato unper trovare centomancanti in vista delsul taglio dei parlamentari che si terrà domenica 20 e lunedì 21 settembre. Sono state circa un centinaio, infatti, le rinunce all’ultimo minuto. Così l’amministrazione ha deciso di lanciare unsuiai cittadini per chiedere di mettersi a disposizione. “Informiamo i cittadini deldiche stiamo cercandodiper ilcostituzionale – si legge nel messaggio Facebook – È possibile ...

