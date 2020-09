Referendum, effetto Covid. A Milano boom di rinunce: il Comune cerca '100 presidenti di seggio' (Di sabato 19 settembre 2020) Probabile effetto Covid sul voto. Il Comune di Milano cerca presidenti di seggio in vista del Referendum sul taglio dei parlamentari che si terrà domani e lunedì. Sono state circa un centinaio infatti,... Leggi su leggo (Di sabato 19 settembre 2020) Probabilesul voto. Ildidiin vista delsul taglio dei parlamentari che si terrà domani e lunedì. Sono state circa un centinaio infatti,...

Corriere : Referendum e Regionali, scrutatori in fuga: effetto Covid - Agenzia_Ansa : Gli #scrutatori rinunciano per paura del #covid . Al Comune di #Milano si cercano 100 presidenti. In #Campania inve… - riccardomagi : Se questa sciagurata riforma dovesse passare avremmo un parlamento in mano a pochi capi partito, ancora più di ora.… - BnB_Ferroviere : Referendum, effetto #COVID19: a Milano boom di rinunce, il Comune cerca «100 presidenti di seggio» - Miki_2313 : RT @Corriere: Referendum e Regionali, scrutatori in fuga: effetto Covid -

Ultime Notizie dalla rete : Referendum effetto Referendum, effetto Covid. A Milano boom di rinunce: il Comune cerca «100 presidenti di seggio» Il Messaggero Effetto Covid sulle elezioni: fuga di presidenti e scrutatori dai seggi

Declinano l’invito con cortesia, ma con fermezza. Tagliano la corda, si sottraggono, si dileguano. La paura legata ai contagi da Coronavirus ha provocato una vera e propria fuga di presidenti e scruta ...

Elezioni, boom di rinunce ai seggi. Come candidarsi a Milano

L’effetto della pandemia di coronavirus si osserva anche sulle elezioni previste per domenica e lunedì prossimi: in tutta Italia si segnalano rinunce da parte di presidenti di seggio e scrutatori nomi ...

Regionali, paura Covid: a Napoli mancano 100 presidenti di seggio. Forfait nelle sedi degli ospedali

A Napoli mancano circa 100 presidenti di seggio, forfait anche dei delegati del sindaco. È fuga dagli uffici elettorali per le elezioni regionali di domenica 20 e lunedì 21 settembre abbinate al refer ...

Declinano l’invito con cortesia, ma con fermezza. Tagliano la corda, si sottraggono, si dileguano. La paura legata ai contagi da Coronavirus ha provocato una vera e propria fuga di presidenti e scruta ...L’effetto della pandemia di coronavirus si osserva anche sulle elezioni previste per domenica e lunedì prossimi: in tutta Italia si segnalano rinunce da parte di presidenti di seggio e scrutatori nomi ...A Napoli mancano circa 100 presidenti di seggio, forfait anche dei delegati del sindaco. È fuga dagli uffici elettorali per le elezioni regionali di domenica 20 e lunedì 21 settembre abbinate al refer ...