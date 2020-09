Referendum e Regionali, la guida: si vota oggi e domani Ecco orari e modalità Misure anti-Covid ai seggi (Di domenica 20 settembre 2020) Si può votare dalle 7 alle 23 di domenica e dalle 7 alle 15 di lunedì, seguendo delle regole nuove, e precise, per ragioni di sicurezza, causa epidemia di Covid Leggi su corriere (Di domenica 20 settembre 2020) Si puòre dalle 7 alle 23 di domenica e dalle 7 alle 15 di lunedì, seguendo delle regole nuove, e precise, per ragioni di sicurezza, causa epidemia di

fattoquotidiano : Referendum, l’Agcom richiama Rai, Sky e La7: “Subito riequilibrio in tg e programmi. Dare uguale spazio a partiti a… - lorepregliasco : Stiamo preparando una #maratonaYouTrend di 3 giorni: domenica, lunedì e martedì. Referendum, regionali e comunali.… - RaiNews : Obbligo di mascherina per gli elettori, distanziamento e gel nei seggi #Referendum #regionali - paolillo_3 : RT @MArturoColognoM: Ok il referendum (importantissimo votare No), ok ove ci sono, le regionali ma qui a #ColognoMonzese abbiamo anche le… - Ste_Mazzu : Quelli che il Covid è un complotto del governo per autoconservarsi, per impedirci di votare ecc.; ora si va a votar… -