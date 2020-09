Referendum, cosa succede se vince il Sì o il No? (Di sabato 19 settembre 2020) Referendum, cosa succede se vince il Sì o il No? La riforma prevede la riduzione di 345 parlamentari, a partire dalla prossima legislatura, così distribuito: 115 senatori e 230 deputati in meno. Il Senato passerebbe da 315 a 200 seggi elettivi, la Camera da 630 a 400. Referendum, cosa succede se vince il Sì o il No? Votando Sì l’elettore si andrà a esprimere in favore della conferma della riforma varata dal Parlamento. Votando No,al contrario, ci si esprimerà contro l’entrata in vigore della misura. Per la validità del Referendum costituzionale confermativo, a differenza che per il Referendum abrogativo, non è ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 19 settembre 2020)seil Sì o il No? La riforma prevede la riduzione di 345 parlamentari, a partire dalla prossima legislatura, così distribuito: 115 senatori e 230 deputati in meno. Il Senato passerebbe da 315 a 200 seggi elettivi, la Camera da 630 a 400.seil Sì o il No? Votando Sì l’elettore si andrà a esprimere in favore della conferma della riforma varata dal Parlamento. Votando No,al contrario, ci si esprimerà contro l’entrata in vigore della misura. Per la validità delcostituzionale confermativo, a differenza che per ilabrogativo, non è ...

Il referendum costituzionale sul taglio dei parlamentari è alle porte: ecco cosa comporta e quali sono le ragioni del Sì e del No Il 20 e il 21 settembre si voterà per il referendum costituzionale sul ...

Il mercato obbligazionario sovrano dell'Italia è atteso alla prova dei risultati delle urne do questa tornata di domenica e lunedì. Si voterà per rinnovare i consigli regionali e il governatore di sei ...

Nicola Zingaretti dev' essere andato di recente a uno dei suoi famosi aperitivi. Non si spiega altrimenti la dichiarazione che ha rilasciato ieri alla radio RTL, dove in sostanza ha sostenuto di esser ...

