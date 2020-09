Referendum, cento rinunce a Milano: il Comune cerca via social i presidenti di seggio (Di sabato 19 settembre 2020) “Informiamo i cittadini del Comune di Milano che stiamo cercando presidenti di seggio per il Referendum Costituzionale. È possibile candidarsi direttamente all’Ufficio elettorale di Via Messina 52 fino alle 16 di oggi. Basta portare con sé un documento d’identità”. Il Comune di Milano cerca presidenti di seggio in vista del Referendum sul taglio dei parlamentari che si terrà domani, domenica 20 settembre 2020 e lunedì. E lo fa con un messaggio pubblicato su Facebook. LEGGI ANCHE –> Costacurta voterà Noper «non vedere le facce trionfanti di Di Maio e Toninelli» Informiamo i cittadini del ... Leggi su giornalettismo (Di sabato 19 settembre 2020) “Informiamo i cittadini deldiche stiamondodiper ilCostituzionale. È possibile candidarsi direttamente all’Ufficio elettorale di Via Messina 52 fino alle 16 di oggi. Basta portare con sé un documento d’identità”. Ildidiin vista delsul taglio dei parlamentari che si terrà domani, domenica 20 settembre 2020 e lunedì. E lo fa con un messaggio pubblicato su Facebook. LEGGI ANCHE –> Costacurta voterà Noper «non vedere le facce trionfanti di Di Maio e Toninelli» Informiamo i cittadini del ...

TV7Benevento : **Referendum: rinunce ai seggi, Comune Milano cerca circa cento presidenti**... - infoitinterno : Cento rinunce, Comune Milano cerca presidenti seggio per il referendum - giornalettismo : Paura da Covid-19 per i presidenti di seggio a Milano. Il Comune ha ricevuto oltre cento rinunce e ha lanciato un a… - iirpo : RT @gio551: Cento rinunce, Comune Milano cerca presidenti seggio per il referendum - gio551 : Cento rinunce, Comune Milano cerca presidenti seggio per il referendum -

Ultime Notizie dalla rete : Referendum cento Cento rinunce, Comune Milano cerca presidenti seggio per il referendum L'HuffPost Domenica e lunedì seggi aperti per referendum e amministrative

Domenica 20 settembre e lunedì 21 gli elettori italiani sono chiamati alle urne per votare al referendum confermativo sulla riduzione del numero dei parlamentari. Nel pomeriggio di venerdì 19 il via a ...

Sì o no al Referendum dalla loro casa per 21 dei 600 bresciani in isolamento

Sono oltre seicento i bresciani in isolamento domiciliare perché positivi al Covid (617 nel territorio di Ats Brescia). Anche loro, come i malati ricoverati in ospedale o i detenuti nelle carceri, han ...

Elezioni regionali 2020 e referendum, leader alla prova ma c'è chi rischia di più

Sono un po’ le nostre elezioni di midterm, quelle in cui negli Stati Uniti si fa il tagliando al presidente di turno. Ma come accade negli Usa dove nessun presidente si è mai dimesso anche con esiti e ...

Domenica 20 settembre e lunedì 21 gli elettori italiani sono chiamati alle urne per votare al referendum confermativo sulla riduzione del numero dei parlamentari. Nel pomeriggio di venerdì 19 il via a ...Sono oltre seicento i bresciani in isolamento domiciliare perché positivi al Covid (617 nel territorio di Ats Brescia). Anche loro, come i malati ricoverati in ospedale o i detenuti nelle carceri, han ...Sono un po’ le nostre elezioni di midterm, quelle in cui negli Stati Uniti si fa il tagliando al presidente di turno. Ma come accade negli Usa dove nessun presidente si è mai dimesso anche con esiti e ...