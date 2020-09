Referendum: avviso last minute funziona, a Milano presidenti in ogni seggio (Di sabato 19 settembre 2020) Milano, 19 sett. (Adnkronos) - A Milano la corsa contro il tempo per trovare presidenti di seggio dopo le rinunce delle ultime ore e permettere di votare per il Referendum si è conclusa nel migliore dei modi. "Oggi abbiamo fatto 83 sostituzioni di presidenti e accolto tutti i cittadini in fila", fanno sapere dal Comune di Milano dopo l'avviso 'last minute' comparso in mattinata sui profili social di Palazzo Marino. Una caccia che ha visto "una grande partecipazione civica" in risposta alla chiamata social. C'erano state un centinaio di rinunce di presidenti di seggio su 1.248 seggi totali in città ma l'allarme è presto rientrato: in due giorni si è proceduto ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 19 settembre 2020), 19 sett. (Adnkronos) - Ala corsa contro il tempo per trovaredidopo le rinunce delle ultime ore e permettere di votare per ilsi è conclusa nel migliore dei modi. "Oggi abbiamo fatto 83 sostituzioni die accolto tutti i cittadini in fila", fanno sapere dal Comune didopo l'' comparso in mattinata sui profili social di Palazzo Marino. Una caccia che ha visto "una grande partecipazione civica" in risposta alla chiamata social. C'erano state un centinaio di rinunce didisu 1.248 seggi totali in città ma l'allarme è presto rientrato: in due giorni si è proceduto ...

