Ratched, ecco i punteggi su Rotten Tomatoes per la nuova serie Netflix di Ryan Murphy (Di sabato 19 settembre 2020) Ratched è arrivata su Netflix: scopriamo il punteggio di Rotten Tomatoes decretato da critica e pubblico per la nuova serie di Ryan Murphy con Sarah Paulson nel ruolo della protagonista. Dopo l'uscita di Ratched su Netflix, sono arrivati anche i punteggi di Rotten Tomatoes per la nuova serie di Ryan Murphy, autore di Glee e American Horror Story che vede protagonista Sarah Paulson. Come già saprete, Rotten Tomatoes si occupa di raccogliere recensioni da parte di critica e spettatori, e calcolarne un punteggio medio. Nel ... Leggi su movieplayer (Di sabato 19 settembre 2020)è arrivata su: scopriamo ilo didecretato da critica e pubblico per ladicon Sarah Paulson nel ruolo della protagonista. Dopo l'uscita disu, sono arrivati anche idiper ladi, autore di Glee e American Horror Story che vede protagonista Sarah Paulson. Come già saprete,si occupa di raccogliere recensioni da parte di critica e spettatori, e calcolarne uno medio. Nel ...

Noovyis : (Ratched, ecco i punteggi su Rotten Tomatoes per la nuova serie Netflix di Ryan Murphy) Playhitmusic - - cinemaniaco_fb : ?????????????? Ratched, ecco i punteggi su Rotten Tomatoes per la nuova serie Netflix di Ryan Murphy… - DrApocalypse : #Ratched con Sarah Paulson, ecco i titoli di testa della nuova serie di Ryan Murphy - federicogironi : RT @comingsoonit: Ecco la nostra recensione in anteprima di #Ratched, la nuova serie tv di #RyanMurphy, disponibile su #Netflix dal 18 sett… - comingsoonit : Ecco la nostra recensione in anteprima di #Ratched, la nuova serie tv di #RyanMurphy, disponibile su #Netflix dal 1… -