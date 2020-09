Ram iPhone o Android: come controllarla e app per ridurre il consumo (Di sabato 19 settembre 2020) Oggi in questo articolo andremo a capire come poter liberare la memoria ram dal nostro smartphone Android o iOS. Un fastidioso problema, meno diffuso rispetto al passato, che può causare dei rallentamenti: ma risolvere è più facile del previsto.Segui Termometro Politico su Google News LEGGI LE NOTIZIE DEL TERMOMETRO QUOTIDIANO La memoria ram: cosa è e come controllarla Che cos’è la memoria ram? Acronimo di Random Access Memory, non è nient’altro che quella memoria al cui interno vengono salvati i dati temporanei, quelli che vengono cancellati ad esempio allo spegnimento del dispositivo in questione. Ogni applicazione contribuisce a riempire di dati la ram e, avendo scarsa disponibilità di spazio, lo smartphone può subire dei fastidiosi ... Leggi su termometropolitico (Di sabato 19 settembre 2020) Oggi in questo articolo andremo a capirepoter liberare la memoria ram dal nostro smartphoneo iOS. Un fastidioso problema, meno diffuso rispetto al passato, che può causare dei rallentamenti: ma risolvere è più facile del previsto.Segui Termometro Politico su Google News LEGGI LE NOTIZIE DEL TERMOMETRO QUOTIDIANO La memoria ram: cosa è eChe cos’è la memoria ram? Acronimo di Random Access Memory, non è nient’altro che quella memoria al cui interno vengono salvati i dati temporanei, quelli che vengono cancellati ad esempio allo spegnimento del dispositivo in questione. Ogni applicazione contribuisce a riempire di dati la ram e, avendo scarsa disponibilità di spazio, lo smartphone può subire dei fastidiosi ...

Ci speravamo e sembra sia arrivata conferma: iPhone 12 Pro Max avrà a bordo un buon quantitativo di RAM, almeno secondo le ultime indiscrezioni. iPhone 12 Pro Max avrà un quantitativo di RAM più che d ...

Da quanto emerge, sembra che il nuovo iPhone 12 Pro Max abbia raggiunto dei risultati incredibili su AnTuTu benchmark, asfaltando il predecessore. I punteggi dei benchmark AnTuTu del nuovo iPhone 12 P ...

