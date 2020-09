Rai - Koulibaly, il PSG non ha mai interrotto le telefonate col Napoli: la situazione (Di sabato 19 settembre 2020) Più passano i giorni più calano le possibilità che Kalidou Koulibaly lasci il Napoli nel corso di questa sessione di mercato. Leggi su tuttonapoli (Di sabato 19 settembre 2020) Più passano i giorni più calano le possibilità che Kalidoulasci ilnel corso di questa sessione di mercato.

tuttonapoli : Rai - Koulibaly, il PSG non ha mai interrotto le telefonate col Napoli: la situazione - infoitsport : RAI - Addio Koulibaly, i contatti con il PSG non si sono mai interrotti! Manchester City vicino a Koundé del Sivigl… - infoitsport : Rai - Nessun'offerta per Koulibaly, ma il Napoli vuole cederlo: già bloccato il sostituto - infoitsport : RAI - Occhio ad una possibile mossa per Vecino del Napoli negli ultimi giorni di mercato. Luperto non parte prima d… - zazoomblog : Rai Varriale: Tenere Koulibaly sposterebbe tanto nella prossima stagione - #Varriale: #Tenere #Koulibaly -