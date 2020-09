Questo è tutto ciò che riesce a fare | Schumacher | le drammatiche rivelazioni del neurologo

(Di sabato 19 settembre 2020) Le ultime, cattive, notizie su Michael: "; sveglio, respira, il suo cuore batte, probabilmente può sedersi epiccoli passi con aiuto, ma non di più. Credo chesia il massimo che possa". Queste le parole, che lasciano poca speranza, delErich Riederer, a sette anni dall'incidente di Meribel del campione di Formula 1 e leggenda Ferrari. La moglie Corinna ha sempre mantenuto il massimo riserbo sulle sue condizioni, ma a parlarne, in un documentario dedicato atrasmesso su TMC Francia,; il professore tedesco: "Penso che sia in uno stato vegetativo, il che significa che; sveglio ma non risponde", azzarda. Per inciso, Willi Weber - ex manager di ...

CarloCalenda : L’Italia seria, quella che ogni giorno studia, lavora e produce non è minoranza in questo Paese. È ora di dimostrar… - AlbertoBagnai : Questo il mio discorso: - DanieleRugani : Proveremo a insegnarti le cose della vita, ma la verità è che tu ci hai già insegnato cosa conta nella vita. Oggi,… - hollvndst : cessata questo nuovo aggiornameno ios - raffamuffin : RT @gippu1: Linea Time: Napoli 1984-85. Un solo anno, ma leggendario: la prima maglia napoletana di Maradona era griffata da questo marchio… -

Ultime Notizie dalla rete : Questo è

LaVoceDiAsti.it

“A Formia è esploso un focolaio. Non sappiamo ancora quanto esteso. Su 94 referti, ieri 17 sono risultati positivi. Non è questo il momento delle polemiche, tuttavia vi sono degli ingranaggi nella mac ...Morino. Il sindaco di Morino e capofila del contratto di fiume, Roberto D’Amico, torna a puntare i riflettori sulla questione del paesaggio del fiume Liri, in merito ad alcune dichiarazioni riguardant ...La famiglia Planeta, grazie all’impegno straordinario di questo grande uomo ed imprenditore, oggi è attiva in tutta la Sicilia e in giro per l’Europa con produzioni altamente specializzate non solo ...