Quel mancato «sostegno» della ministra Azzolina

(Di sabato 19 settembre 2020) Sono oltre 100 mila gli studenti con disabilità che in Italia non possono contare stabilmente su un docente specializzato che segua il loro apprendimento. Eppure ci sono più di 14 mila insegnanti che avrebbero i titoli per farlo. Ma il numero uno dell'Istruzione non li ha ancora stabilizzati.Una schiera di oltre 100 mila studenti con disabilità che non può contare su un docente di ruolo.la figura necessaria per seguirli nel percorso di formazione. Il rapporto fiduciario è il perno per la crescita degli alunni disabili, che in Italia sono in totale più di 280 mila, il 3,3 per centopopolazione scolastica. Si tratta di ragazzi che devono affrontare una serie di carenze e di problematiche strutturali.Tanto per capire un elemento: al 59 per cento degli studenti con disabilità non è garantita ...