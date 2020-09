Quando si vota alle elezioni 2020 e al referendum? Orari e come fare, le regole (Di sabato 19 settembre 2020) Quando si vota alle elezioni 2020 e al referendum? Tutte le informazioni per non farsi trovare impreparati alla votazione imminente che riguarda elezioni regionali, comunali, suppletive e referendum sulla riforma costituzionale. L’apertura dei seggi è fissata dalle ore 7:00 fino alle 23:00 di domenica 20 settembre, mentre per quanto concerne la giornata di lunedì 21 settembre la fascia Oraria è dalle 7 alle 15 di lunedì 21 settembre. Ricordiamo che il 20 e 21 settembre si vota per il referendum sul taglio dei parlamentari e per le elezioni regionali in Campania, ... Leggi su sportface (Di sabato 19 settembre 2020)sie al? Tutte le informazioni per non farsi trovare impreparati allazione imminente che riguardaregionali, comunali, suppletive esulla riforma costituzionale. L’apertura dei seggi è fissata dore 7:00 fino23:00 di domenica 20 settembre, mentre per quanto concerne la giornata di lunedì 21 settembre la fasciaa è d15 di lunedì 21 settembre. Ricordiamo che il 20 e 21 settembre siper ilsul taglio dei parlamentari e per leregionali in Campania, ...

