Quando D'Annunzio inventò lo scudetto

Sportivo sì, ma pessimo calciatore. Eppure fu proprio il Vate a usare per una partita a Fiume il simbolo poi scelto dalla Federazione

«Ieri pomeriggio cercando di colpire con il mio piede così, prensile, il sinistro, una palla di ottimo cuoio, fallisco in pieno l’impatto e precipito a terra, senza appoggio di mani. Quanto sangue ho ...

COSA VEDERE A PESCARA IN UN GIORNO

Hai in programma una breve visita a Pescara? Anche se hai a disposizione un solo giorno avrai la possibilitĂ di visitare numerose location interessanti! Se hai bisogno di suggerimenti per una vacanza, ...

Riprendono le attivitĂ didattiche all'universitĂ d'Annunzio, ecco quando e le modalitĂ stabilite

Riprendono le attivitĂ didattiche e l'universitĂ "Gabriele d'Annunzio" di Chieti-Pescara ha stabilito le modalitĂ di ripresa. Infatti su proposta del rettore Sergio Caputi, il Senato accademico e il ...

