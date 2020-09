"Pronti a nuove misure...". L'Iss teme il superamento della soglia d'allarme (Di sabato 19 settembre 2020) Valentina Dardari Il virus è tornato a colpire soprattutto i soggetti over50. Gli esperti dell’Istituto superiore di sanità si sono detti “Pronti all'attivazione di ulteriori interventi in caso di evoluzione in ulteriore peggioramento” Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati registrati 1.907 positivi in più, rilevati con 99.839 tamponi, e il report dell’Iss, l’Istituto superiore di sanità, ha parlato di un “lento e progressivo peggioramento dell'epidemia di SARS-Cov-2”. Visto che il virus si sta preparando a entrare in quella che gli esperti definiscono la fase delicata, l’autunno, l’Iss si è detto pronto “all'attivazione di ulteriori interventi in caso di evoluzione in ulteriore peggioramento”. C’è però da sottolineare che ... Leggi su ilgiornale (Di sabato 19 settembre 2020) Valentina Dardari Il virus è tornato a colpire soprattutto i soggetti over50. Gli esperti dell’Istituto superiore di sanità si sono detti “all'attivazione di ulteriori interventi in caso di evoluzione in ulteriore peggioramento” Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati registrati 1.907 positivi in più, rilevati con 99.839 tamponi, e il report dell’Iss, l’Istituto superiore di sanità, ha parlato di un “lento e progressivo peggioramento dell'epidemia di SARS-Cov-2”. Visto che il virus si sta preparando a entrare in quella che gli esperti definiscono la fase delicata, l’autunno, l’Iss si è detto pronto “all'attivazione di ulteriori interventi in caso di evoluzione in ulteriore peggioramento”. C’è però da sottolineare che ...

Ultime Notizie dalla rete : Pronti nuove Covid, picco contagi: ipotesi zone rosse. Iss: «Segnali di allerta» Il Messaggero Slovenia pronta a limitare gli ingressi dai Paesi vicini

LUBIANA La Slovenia corre ai ripari. Il governo non intende perdere tempo e, a fronte dell’aumento del numero di contagi giornalieri da Covid-19, vara norme restrittive per cercare di arginare la pand ...

