Probabile formazione Torino – Berenguer o Verdi alle spalle di Belotti? (Di sabato 19 settembre 2020) Inizia domani l’avventura di Giampaolo sulla panchina del Torino, che sarà impegnato nella prima gara di Serie A della nuova stagione alle ore 18:00 a Firenze. Molti ancora i dubbi che attanagliano il nuovo tecnico granata, che ancora non ha a disposizione tutti gli uomini adatti per il suo credo calcistico. I ballottaggi di Giampaolo C’è curiosità per il nuovo Torino di Marco Giampaolo: si ripartirà dal 4-3-1-2, questa è una delle poche certezze. Così come Sirigu e Belotti, confermatissimi anche dal tecnico di Bellinzona, e la coppia di centrali Nkoulou-Bremer. Sulla sinistra, è sfida a tre Ansaldi-Vojvoda-Murru, con l’ex Sampdoria appena approdato in granata che dovrebbe essere il prescelto, mentre per vedere Rodriguez bisognerà aspettare tra la ... Leggi su giornal (Di sabato 19 settembre 2020) Inizia domani l’avventura di Giampaolo sulla panchina del, che sarà impegnato nella prima gara di Serie A della nuova stagioneore 18:00 a Firenze. Molti ancora i dubbi che attanagliano il nuovo tecnico granata, che ancora non ha a disposizione tutti gli uomini adatti per il suo credo calcistico. I ballottaggi di Giampaolo C’è curiosità per il nuovodi Marco Giampaolo: si ripartirà dal 4-3-1-2, questa è una delle poche certezze. Così come Sirigu e, confermatissimi anche dal tecnico di Bellinzona, e la coppia di centrali Nkoulou-Bremer. Sulla sinistra, è sfida a tre Ansaldi-Vojvoda-Murru, con l’ex Sampdoria appena approdato in granata che dovrebbe essere il prescelto, mentre per vedere Rodriguez bisognerà aspettare tra la ...

