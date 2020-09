Previsioni meteo | domenica i primi temporali Il caldo ha le ore contate

(Di sabato 19 settembre 2020) Ledi domani,20 settembre , documentano isegnali di affaticamento dell'anticiclone, che in chiusura di weekend lascerà spazio a qualche pioggia , seppur in un ...

Previsioni meteo per domenica 20 settembre. Peggioramento del tempo sin dal mattino sulla Sardegna e sui settori tirrenici più occidentali, coste e primo entroterra, con nubi diffuse associate a frequ ...Stato del cielo: poco nuvoloso al mattino, con nubi in aumento da Ovest e qualche schiarita in più su ferrarese e Romagna. Cielo da nuvoloso a molto nuvoloso nel pomeriggio-sera, con nubi via via più ...Domani resistono le schiarite lungo il versante adriatico, al Sud e sulle Sicilia. Temperature senza notevoli variazioni, più vicine alla media al Nord-Ovest, ancora sopra la media altrove. Nubi in au ...