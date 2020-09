Presidenziali Usa | perché le donne potrebbero bocciare Trump

Leggi su vanityfair

(Di sabato 19 settembre 2020) Se il prossimo 3 novembre votassero solo le donne, per Donald Trump potrebbe mettersi molto male. Certo si parla di fanta-politica, ma il voto femminile avrà un ruolo molto importante nella scelta del 46esimo inquilino della Casa Bianca. Il voto delle donne è uno dei più dinamici come hanno mostrato le tornate elettorali degli ultimi anni, ma soprattutto è uno dei più sensibili agli effetti della pandemia globale. I dati registrati nei primi mesi della pandemia hanno mostrato che il lavoro femminile ha sofferto la disoccupazione in modo più grave di quello maschile. Non solo. Le donne sono state anche travolte dai lavori di cura mentre in diversi Stati veniva implementato il lockdown.